VAN (AA) - Van'da farklı suçlardan aranan 77 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, suç ve suçlularla mücadele çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda, yapılan Genel Bilgi Taraması (GBT) sorgusunda farklı suçlardan arandıkları tespit edilen 77 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.