Van'da farklı suçlardan aranan 63 şüpheli yakalandı - Haberler

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Van'da farklı suçlardan aranan 63 şüpheli yakalandı

AA - Necat Hazar - Güncel
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Van'da farklı suçlardan aranan 63 şüpheli yakalandı

Van'da farklı suçlardan aranan 63 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

VAN (AA) - Van'da farklı suçlardan aranan 63 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kamu düzenin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele kapsamında aranan kişilerin yakalanması ve adalete teslim edilmelerine yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda 15-21 Nisan'da yapılan Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamasında değişik suçlardan aranması olduğu tespit edilen 63 şüpheli hakkında işlem gerçekleştirildi.

AA / Necat Hazar - Güncel

Kamu, Van, Güncel, Haberler

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