Van'da farklı suçlardan aranan 49 kişi hakkında işlem yapıldı
Van İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 30 Aralık 2023-5 Ocak 2024 tarihleri arasında gerçekleştirdikleri Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamalarında, farklı suçlardan aranan 49 kişiyi yakalayarak işlem yaptı.
Van'da farklı suçlardan aranan 49 kişi hakkında işlem yapıldı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan bilgilendirmeye göre, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.
Bu kapsamda ekipler, 30 Aralık 2023-5 Ocak 2024 tarihlerinde 34 bin 85 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamasını gerçekleştirdi.
Sorgulamalarda, farklı suçlardan arandığı belirlenen 49 kişi hakkında işlem yapıldı.