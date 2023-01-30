Van'da farklı suçlardan aranan 28 kişi tutuklandı Güncel Haberler Van'da polis ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucu farklı suçlardan gözaltına alınan 47 şüpheliden 28'i tutuklandı. Van'da polis ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucu farklı suçlardan gözaltına alınan 47 şüpheliden 28'i tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şubesi ekiplerince geçen hafta düzenlenen operasyonlarda haklarında toplamda 85 yıl hapis cezası bulunan 26 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 24'ü emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri adli mercilerce tutuklandı. Ayrıca, kentte meydana gelen hırsızlık olaylarına karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 9 kişi hakkında işlem yapıldı, 4'ü tutuklandı. Motosikletli yunus ve devriye timlerinin yaptığı çalışmalarda ise aranan 12 kişi yakalandı. Operasyonlarda, 4 tabanca, 2 kurusıkı tabanca, 21 fişek, bıçak, çalıntı büyükbaş hayvan ve çalıntı malzemeler ele geçirildi. Kaynak: AA / Güncel Van Güncel Haberler

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