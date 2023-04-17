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Van'da farklı suçlardan aranan 22 şüpheli tutuklandı

Van'da farklı suçlardan aranan 22 şüpheli tutuklandı

Güncel Haberler

Van'da polis ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucu gözaltına alınan 37 şüpheliden 22'si tutuklandı.

Van'da polis ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucu gözaltına alınan 37 şüpheliden 22'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şubesi ekiplerince geçen hafta düzenlenen operasyonlarda haklarında toplamda 21 yıl hapis cezası bulunan 24 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerden 15'i emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri adli mercilerce tutuklandı.

Ayrıca, kentte meydana gelen hırsızlık olaylarına karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 12 şüpheliden 7'si tutuklandı.

Motosikletli yunus ve devriye timlerinin yaptığı çalışmalarda ise aranan 1 şüpheli yakalandı.

Operasyonlarda kurusıkı tabanca ve fişek ile çalıntı malzemeler ele geçirildi.

Kaynak: AA / Güncel

Van Güncel Haberler

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