Van'da farklı suçlardan aranan 21 şüpheli tutuklandı Güncel Haberler Van'da polis ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucu gözaltına alınan 51 şüpheliden 21'i tutuklandı. Van'da polis ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucu gözaltına alınan 51 şüpheliden 21'i tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şubesi ekiplerince geçen hafta düzenlenen operasyonlarda haklarında toplamda 44 yıl hapis cezası bulunan 31 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 14'ü emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri adli mercilerce tutuklandı. Ayrıca, kentte meydana gelen hırsızlık olaylarına karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 11 şüpheli hakkında işlem yapıldı, 7'si tutuklandı. Motosikletli yunus ve devriye timlerinin yaptığı çalışmalarda ise aranan 9 şüpheli yakalandı. Operasyonlarda, ruhsatsız silah, 2 kurusıkı silah ve çalıntı malzemeler ele geçirildi. Kaynak: AA / Güncel Van Güncel Haberler

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