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Van'da farklı suçlardan aranan 19 şüpheli tutuklandı

Van'da farklı suçlardan aranan 19 şüpheli tutuklandı

Güncel Haberler

Van'da polis ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucu gözaltına alınan 32 şüpheliden 19'u tutuklandı.

Van'da polis ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucu gözaltına alınan 32 şüpheliden 19'u tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şubesi ekiplerince geçen hafta düzenlenen operasyonlarda haklarında toplamda 71 yıl hapis cezası bulunan 20 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerden 14'ü emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri adli mercilerce tutuklandı.

Ayrıca, kentte meydana gelen hırsızlık olaylarına karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 10 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Motosikletli yunus ve devriye timlerinin yaptığı çalışmalarda ise aranan 2 şüpheli yakalandı.

Operasyonlarda tabanca, tombala makinası, kamera ve çalıntı malzemeler ele geçirildi.

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Kaynak: AA / Necat Hazar - Güncel

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