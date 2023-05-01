Van'da farklı suçlardan aranan 18 şüpheli tutuklandı

Van'da polis ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucu gözaltına alınan 46 şüpheliden 18'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şubesi ekiplerince geçen hafta düzenlenen operasyonlarda haklarında toplamda 48 yıl hapis cezası bulunan 22 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerden 9'u emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri adli mercilerce tutuklandı.

Ayrıca, kentte meydana gelen hırsızlık olaylarına karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 16 şüpheliden 9'u tutuklandı.

Motosikletli yunus ve devriye timlerinin yaptığı çalışmalarda ise aranan 8 şüpheli yakalandı.

Operasyonlarda 5 tabanca, kurusıkı tabanca, tombala makinası, 5 kopya düzeneği, fişek ve çalıntı malzemeler ele geçirildi.