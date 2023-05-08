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Van'da farklı suçlardan aranan 16 şüpheli tutuklandı

Van'da farklı suçlardan aranan 16 şüpheli tutuklandı

Güncel Haberler

Van'da polis ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucu gözaltına alınan 36 şüpheliden 16'sı tutuklandı.

Van'da polis ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucu gözaltına alınan 36 şüpheliden 16'sı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şubesi ekiplerince geçen hafta düzenlenen operasyonlarda haklarında toplamda 27 yıl hapis cezası bulunan 19 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerden 10'u emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri adli mercilerce tutuklandı.

Ayrıca, kentte meydana gelen hırsızlık olaylarına karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 13 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Motosikletli yunus ve devriye timlerinin yaptığı çalışmalarda ise aranan 4 şüpheli yakalandı.

Operasyonlarda 3 tabanca, 3 kurusıkı tabanca, fişek ve çalıntı malzemeler ele geçirildi.

Kaynak: AA / Necat Hazar - Güncel

Van Güncel Haberler

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