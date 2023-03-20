Van'da farklı suçlardan aranan 14 şüpheli tutuklandı

Van'da polis ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucu gözaltına alınan 49 şüpheliden 14'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şubesi ekiplerince geçen hafta düzenlenen operasyonlarda haklarında toplamda 51 yıl hapis cezası bulunan 20 şüpheli gözaltına alındı.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 8'i tutuklandı.

Ayrıca, kentte meydana gelen hırsızlık olaylarına karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 11 şüpheli hakkında işlem yapıldı, 6'sı tutuklandı.

Motosikletli yunus ve devriye timlerinin yaptığı çalışmalarda ise aranan 18 şüpheli yakalandı.

Operasyonlarda, tabanca, kurusıkı tabanca, muşta, bıçak ve çalıntı malzemeler ele geçirildi.