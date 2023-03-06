Van'da farklı suçlardan aranan 14 şüpheli tutuklandı Güncel Haberler Van'da polis ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucu gözaltına alınan 38 şüpheliden 14'ü tutuklandı. Van'da polis ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucu gözaltına alınan 38 şüpheliden 14'ü tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şubesi ekiplerince geçen hafta düzenlenen operasyonlarda haklarında toplamda 22 yıl hapis cezası bulunan 18 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 9'u emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri adli mercilerce tutuklandı. Ayrıca, kentte meydana gelen hırsızlık olaylarına karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 9 şüpheli hakkında işlem yapıldı, 5'i tutuklandı. Motosikletli yunus ve devriye timlerinin yaptığı çalışmalarda ise aranan 11 şüpheli yakalandı. Operasyonlarda, 3 silah, 2 kurusıkı silah, bu silahları ait fişek ve çalıntı malzemeler ele geçirildi. Kaynak: AA / Güncel Van Güncel Haberler

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