Van'da evlatları dağa kaçırılan ailelerin eylemi devam ediyor

Van'da terör örgütü PKK tarafından çocukları dağa kaçırılan aileler, 61'inci haftada da HDP binası önünde eylem yaptı. Aileler, çocuklarının fotoğraflarına bakarak duygusal anlar yaşadı.

VAN'da evlatları dağa kaçırılan aileler, 61'inci haftada da HDP binası önüne yürüyüp, slogan attı. Eyleme katılan aileler, çocuklarının fotoğraflarına bakarak bir süre ağladı.

Terör örgütü PKK tarafından çocukları dağa kaçırılan ailelerin Van'daki evlat nöbeti, 61'inci haftada da devam etti. Aileler Menekşe Sokak'ta bir araya geldi. Ellerinde Türk bayrakları, çocuklarının fotoğrafları ve üzerinde 'Dağları kurtlara, kuşlara bırakın', 'Çocuklarımızı istiyoruz', 'Anneler nöbette', 'Artık yeter, yakamızdan düşün', 'Şehitler ölmez vatan bölünmez', 'Çocuklarımız kimsenin piyonu olmayacak' yazılı dövizlerle yürüdü. Ailelerin HDP binasına kadar yürüyüşü sırasında polis, yoğun güvenlik önlemi aldı.

Aileler, bina önüne kadar "Kahrolsun PKK, iş birlikçi HDP", "Şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganları attı. HDP İl Başkanlığı binası önün gelen ailelerin sesini bastırmak için yine yüksek sesle müzik açıldı. Aileler ise müzik sesine tepki gösterdi. Eyleme katılanlar ellerindeki çocuklarının fotoğraflarına bakarak bir süre gözyaşı döktü.

Kızı Gülcan için eyleme katılan Necmettin Biçer, kızına ve diğer dağda olanlara seslenerek, "Gelin, güvenlik güçlerine teslim olun. 49 evladımız geldi. Sizi götürüp mağaralara atmışlar. ya öldür, ya öl. Kendi devletinize, askerinize, polisine, korucusuna sivil vatandaşına silah sıkmak için sizi oraya götürmüşler. Sizi kandırmışlar" diye konuştu.

Bir süre burada oturan aileler, eylemin ardından dağıldı. (DHA)