Van'da evlatları dağa kaçırılan aileler HDP binası önünde eylem yaptı

VAN'da evlatları dağa kaçırılan aileler, 63'üncü haftada da HDP binası önüne yürüyüp, slogan attı. Eyleme kızı Şeyma için katılan Nazlı Sancar, yıllardır HDP ve Pkk'ya karşı mücadele eden bir anne olduğunu belirterek, "Kızım, her zaman bana diyordu ki; 'Anne sen çok güçlü bir kadınsın. Ben okuyup, senin hayatını da kendi hayatımı da kurtaracağım' Kızım sen ikimizin de hayatını kararttın. Gel, teslim ol. Orası senin yerin değil" dedi.

Terör örgütü PKK tarafından çocukları dağa kaçırılan ailelerin Van'daki evlat nöbeti, 63'üncü haftada da devam etti. Aileler Menekşe Sokak'ta bir araya geldi. Ellerinde Türk bayrakları, çocuklarının fotoğrafları ve üzerinde 'Dağları kurtlara, kuşlara bırakın', 'Çocuklarımızı istiyoruz', 'Anneler nöbette', 'Artık yeter, yakamızdan düşün', 'Şehitler ölmez vatan bölünmez', 'Çocuklarımız kimsenin piyonu olmayacak' yazılı dövizlerle yürüdü. Ailelerin HDP binasına kadar yürüyüşü sırasında polis, yoğun güvenlik önlemi aldı. Aileler, bina önüne kadar 'Kahrolsun PKK, iş birlikçi HDP', 'Şehitler ölmez vatan bölünmez' sloganları attı. HDP İl Başkanlığı binası önün gelen ailelerin sesini bastırmak için yine yüksek sesle müzik açıldı. Aileler ise müzik sesine tepki gösterdi.

Bir süre HDP İl binası önünde oturan aileler, eylemin ardından dağıldı.