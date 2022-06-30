Van'da evlat nöbetindeki ağabey: Kardeşim gel teslim ol

VAN'da 39'uncu haftada bir araya gelerek evlat nöbeti tutan aileler, HDP ve terör örgütü PKK aleyhine slogan attı. Üniversitede okurken kandırılıp dağa götürülen kardeşi Fatih için eyleme katılan Abdullah Arslan, "Çözüm süreci döneminde kardeşimi okurken kandırıp götürdüler. O günden bugüne kadar aradık ama bulamadık. Eğer beni duyuyorsan kardeşim, gel teslim ol. Evine gel, annem hasta, seni bekliyor" dedi.

Van'da çocukları PKK tarafından kaçırılan aileler, 39'uncu haftada Cumhuriyet Caddesi'nde bir araya geldi. Aileler, ellerinde Türk bayrakları, çocuklarının fotoğrafları ve üzerinde 'Dağları kurtlara, kuşlara bırakın', 'Çocuklarımızı istiyoruz', 'Anneler nöbette', 'Artık yeter, yakamızdan düşün', 'Çocuklarımız kimsenin piyonu olmayacak' yazılı dövizlerle yürüyüş yaptı. HDP binasına kadar yürüyen aileler için polis de güvenlik önlemi aldı. Aileler, binanın önünde 'Kahrolsun PKK, iş birlikçi HDP', 'Şehitler ölmez vatan bölünmez' sloganları attı.