Van'da evlat nöbeti tutan baba: Gel, teslim ol

VAN'da 38'inci haftada bir araya gelerek evlat nöbeti tutan aileler, HDP ve terör örgütü PKK aleyhine slogan attı. Oğlu Kenan için eyleme katılan Fevzi Yağmur, "Gel, teslim ol" dedi.

Kentte çocukları PKK tarafından kaçırılan aileler, 38'inci haftada Cumhuriyet Caddesi'nde bir araya geldi. Aileler, ellerinde Türk bayrakları, çocuklarının fotoğrafları ve üzerinde 'Dağları kurtlara, kuşlara bırakın', 'Çocuklarımızı istiyoruz', 'Anneler nöbette', 'Artık yeter, yakamızdan düşün', 'Çocuklarımız kimsenin piyonu olmayacak' yazılı dövizlerle yürüyüş yaptı. HDP binasına kadar yürüyen aileler için polis de güvenlik önlemi aldı. Aileler, binanın önünde "Kahrolsun PKK, iş birlikçi HDP", "Şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganları attı.

Eyleme 6 yıl önce Özalp ilçesinde kaçırılan oğlu Kenan için katılan Fevzi Yağmur ise "Benim çocuğumu kandırarak dağa götürdüler. Çocuğum için Diyarbakır'a, Irak'a, Kandil'e gittim. Ama çocuğumu bulamadım. Çocuğum şu anda 24 yaşında. Kaçırdıklarında 18 yaşındaydı. Kenan, oğlum 6 yıldır senin peşindeyim. Kız kardeşlerin seni bekliyor. Oğlum gel. teslim ol. Türkiye Cumhuriyeti sana ceza vermez. Ceza verirlerse senin cezanı ben çekerim. Dağ başında ya kurtlar seni yiyecek ya da senin üzerine bombalar yağacak. Oğlum, beni duyuyorsan gel. Yoksa sana hakkımı helal etmiyorum" diye konuştu.