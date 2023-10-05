VAN'DA EVLAT NÖBETİ TUTAN ANNE: 12 YILDIR KOKUSUNA HASRET KALDIM

VAN'da evlatları dağa kaçırılan aileler, bu hafta da HDP binası önüne kadar yürüyüp, slogan attı.

VAN'da evlatları dağa kaçırılan aileler, bu hafta da HDP binası önüne kadar yürüyüp, slogan attı. Kızı Şeyma için eyleme katılan Nazlı Sancar, "12 yıldır evladımın kokusuna hasret kaldım, anne demesini özledim" dedi.

Terör örgütü PKK tarafından çocukları dağa kaçırılan ailelerin Van'daki evlat nöbeti, bu hafta da devam etti. Aileler, Menekşe Sokak'ta bir araya geldi. Ellerinde Türk bayrakları, çocuklarının fotoğrafları ve üzerinde 'Dağları kurtlara, kuşlara bırakın', 'Çocuklarımızı istiyoruz', 'Anneler nöbette', 'Artık yeter, yakamızdan düşün', 'Şehitler ölmez vatan bölünmez', 'Çocuklarımız kimsenin piyonu olmayacak' yazılı dövizlerle yürüdü. Ailelerin HDP binasına kadar yürüyüşü sırasında polis, yoğun güvenlik önlemi aldı. Aileler, bina önüne kadar "Kahrolsun PKK, iş birlikçi HDP", "Şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganları attı.

'HER GECE AĞLIYORUM'

HDP İl Başkanlığı binası önün gelen ailelerin sesini bastırmak için bu hafta da yüksek sesle müzik açıldı. Aileler ise müzik sesine tepki gösterdi. Eyleme katılan aileler, ellerindeki çocuklarının fotoğraflarına bakarak bir süre gözyaşı döktü. Oğlu Yunus için eyleme katılan Güleser Alkan, her gün gözyaşı döktüğünü belirterek, "Oğlumun derdinden hasta oldum. Her gece ağlıyorum. Onun resmini, sazını görüyorum; ağlıyorum" diye konuştu.

'KOKUSUNA HASRET KALDIM'

Kızı Şeyma için eyleme katılan Nazlı Sancar ise 12 yıldır evladının kokusuna hasret kaldığını belirterek, "Bugün de bir umut ile evimden çıkıp, geldim. Evladın tarifi yoktur; çok zor bir şeydir. Bunlar bizi niye görüp, duymuyorlar. Sadece hakkımız olan evlatlarımızı istiyoruz. 12 yıldır evladımı isteyip, gözyaşı döküyorum. 12 yıldır evladımın kokusuna hasret kaldım, anne demesini özledim" diyerek gözyaşı döktü. (DHA)