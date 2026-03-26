Evlat nöbetinin 119'uncu haftasında ailelerden 'sessiz yürüyüş'

Van'da çocukları PKK tarafından kaçırılan aileler, evlat nöbetlerinin 119. haftasında sessiz yürüyüş düzenledi. Aileler, devlet güçlerine çağrıda bulunarak mücadelelerini sürdüreceklerini belirtti.

VAN'da çocukları PKK tarafından kaçırılan ailelerin başlattığı evlat nöbeti, 119'uncu haftada da sürdü. Aileler, DEM Parti İl Başkanlığı binası önüne 'sessiz yürüyüş' yaptı. Eyleme kızı Şerima için katılan Nazlı Sancar, "Gelin devlet güçlerine teslim olun. Ceza yok, bir şey yok. Bu mücadele sadece kızım Şerima için değil, tüm çocuklar içindir" dedi.

Terör örgütü PKK tarafından çocukları kaçırılan aileler, Menekşe Sokak'ta bir araya geldi. Ellerinde Türk bayrakları ve çocuklarının fotoğraflarını taşıyan aileler, slogan atmadan DEM Parti İl Binası'na kadar yürüdü. 119'uncu haftada süren yürüyüş sırasında polis ekipleri geniş güvenlik önlemi alırken, parti binasından da müzik açılmadı.

'YILLARDIR EVLAT HASRETİ ÇEKİYORUZ'

Eyleme, 2012 yılında dağa kaçırılan kızı Şerima için katılan Nazlı Sancar, yıllardır evladından haber alamadığını belirtti. Sancar, "Yaklaşık 15 yıldır evladımdan ayrıyım. Kızımdan dolayı ne bayramlarımız bayram ne de seyranlarımız seyran. 2019'dan bu yana yılmadan, usanmadan bu haklı mücadelemizi sürdürüyoruz. Son nefesimize kadar da devam edeceğiz. Evlat acısının tarifi yoktur. Ölü ya da diri, evladımızı istiyoruz" dedi.

Çocuklarını alana kadar mücadelelerini sürdüreceklerini belirten Sancar, "Evlatlarımız bu kapıdan gitmişti, yine bu kapıdan alacağız. Son nefese kadar buradayız. Gelin devlet güçlerine teslim olun. Ceza yok, bir şey yok. Bu mücadele sadece kızım Şerima için değil, tüm çocuklar içindir. Yıllardır gözyaşı döküyorum, başka anneler ağlamasın. Artık silahlar değil, umutlar konuşsun. Şerima kızım, beni duyuyorsan seni hasretle bekliyorum" diye konuştu.

Haber: Behçet DALMAZ/VAN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
