Üye Girişi
Haberler

VAN'DA evlat eylemine katılan anne: Çocuklarımızın kalemini kırıp yerine silah veriyorlar

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

VAN'da kaçırılan çocukları için eylem yapan aileler, 91'inci haftada Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM) binası önüne yürüdü.

VAN'da kaçırılan çocukları için eylem yapan aileler, 91'inci haftada Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM) binası önüne yürüdü. Eyleme dağa kaçırılan kızı Şerima için katılan Nazlı Sancar, "Kendi çocuklarını Avrupa'da okutuyorlar, bizim çocuklarımızın kalemini kırıyorlar, yerine silah veriyorlar. Çocuklarımızı bize versinler" dedi.

Terör örgütü PKK tarafından çocukları kaçırılan aileler, 91'inci haftada da Menekşe Sokak'ta bir araya geldi. Aileler, ellerinde Türk bayrakları ve çocuklarının fotoğraflarıyla DEM Parti il binasına kadar yürüdü. Yürüyüşte polis de güvenlik önlemi aldı. DEM Parti'de çalınan müzik sesine tepki gösteren aileler, 'Kahrolsun PKK', 'Şehitler ölmez, vatan bölünmez' sloganları attı.

'YILLARDIR BU HAKLI MÜCADELEMİ YÜRÜTÜYORUM'

Eyleme katılan Nazlı Sancar, 12 yıldır kızından haber alamadığını belirterek, "Yıllardır bu haklı mücadelemi yürütüyorum, sonsuza kadar da devam edeceğim. Evlatlarımız kurtulana kadar bu kapıdan ayrılmayacağız. Evlat nöbeti tutan acılı bir anneyim. 6 yıldır bu kapıdayız ve bu kapıdan ayrılmayacağız. Biz evlatlarımızı DEM ve PKK'dan alacağız. Rojin ve Narin için kalkıp yürüyüş yapıyorlar. Binlerce Rojin ve Narinler dağdadır. Niye bu annelerin mücadelesi, evlatlarımız için 1 gün yürüyüş yapmıyorlar? Biz 6 yıldır bu kapıda feryat ediyoruz. Bir gün gelip bizi sormadılar. Gelsinler bu ailelerin acılarını da paylaşsınlar. Kızım sana sesleniyorum. Tek bir DEM'li milletvekilinin çocuğu dağda var mı? Yok. Kendi çocuklarını Avrupa'da okutuyorlar, bizim çocuklarımızın kalemini kırıyorlar, yerine silah veriyorlar. Bizim çocuklarımızı bize versinler" dedi.

'ALLAH KİMSEYE YAŞATMASIN'

2014'te 20 yaşındayken dağa kaçırılan oğlu Nevzat için eyleme katılan İbrahim Ereğli, "O günden beri mücadele ediyorum. Allah devletimize zeval vermesin. Çocuklarımıza kavuşmamız için devletimiz yanımızdadır. Biz çok acı çektik, Allah kimseye bu acıyı yaşatmasın" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

İnsan Hakları Güvenlik Politika Güncel Hukuk

Kredi kartından katkı payı düzenlemesi komple rafa kalktı

Tepki çeken düzenleme komple rafa kalktı

 Merkez Bankası faizi yüzde 50'de sabit tuttu

Merkez Bankası, piyasaların odaklandığı faiz kararını açıkladı

 İsrail, Cibaliye'de sivillerin sığındığı okulu vurdu! Onlarca ölü ve yaralı var

İsrail yine sivil katliamı yaptı
Yeni Malatyaspor, 5.9 büyüklüğündeki depremin ardından ligden çekilme kararı aldı

Depremin vurduğu şehrin takımı ligden çekiliyor
Hudutsuz Sevda bu akşam var mı? 17 Ekim Hudutsuz Sevda 38. bölüm yayınlanacak mı? NOW yayın akışı! Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, altını kim aldı? 17 Ekim Gelinim Mutfakta kim kazandı? Puan durumu! Son dakika: Kar yağacak! Hangi illere kar yağacak? Siyah Kalp bu akşam var mı? 17 Ekim Siyah Kalp 6. bölümü yayınlanacak mı? Show Tv yayın akışı! İnci Taneleri bu akşam var mı? 17 Ekim İnci Taneleri dizisi 19. bölüm yayınlanacak mı? Kanal D yayın akışı! Masterchef 17 Ekim yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Masterchef eleme adayı kim oldu? Dün akşam Masterchef'te potaya kim girdi? 12 nerenin plakası? 12 plaka kodu nereye ait, hangi ilin? Rüyada diş dökülmesi ne anlama gelir? Rüyada kendi dişinin dökülmesi ne demek? 11 nerenin plakası? 11 plaka kodu nereye ait, hangi ilin? Sivas'ta okullar tatil mi? 17-18 Ekim Sivas'ta okullar tatil olacak mı?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.