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Van'da Aileler, Kaçırılan Çocukları İçin 91. Haftada Eylem Düzenledi

Van'da Aileler, Kaçırılan Çocukları İçin 91. Haftada Eylem Düzenledi
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Van'da PKK tarafından kaçırılan çocukları için aileler, 91. haftada DEM Partisi il binası önünde eylem yaptı. Aileler, çocuklarını geri istemek amacıyla Türk bayrakları ve çocuklarının fotoğraflarıyla yürüdü. Eyleme katılan Nazlı Sancar, yıllardır süren mücadelesine devam edeceğini belirterek, devletin ve toplumun desteğiyle çocuklarını geri almak istediklerini ifade etti.

VAN'da kaçırılan çocukları için eylem yapan aileler, 91'inci haftada Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM) binası önüne yürüdü. Eyleme dağa kaçırılan kızı Şerima için katılan Nazlı Sancar, "Kendi çocuklarını Avrupa'da okutuyorlar, bizim çocuklarımızın kalemini kırıyorlar, yerine silah veriyorlar. Çocuklarımızı bize versinler" dedi.

Terör örgütü PKK tarafından çocukları kaçırılan aileler, 91'inci haftada da Menekşe Sokak'ta bir araya geldi. Aileler, ellerinde Türk bayrakları ve çocuklarının fotoğraflarıyla DEM Parti il binasına kadar yürüdü. Yürüyüşte polis de güvenlik önlemi aldı. DEM Parti'de çalınan müzik sesine tepki gösteren aileler, 'Kahrolsun PKK', 'Şehitler ölmez, vatan bölünmez' sloganları attı.

'YILLARDIR BU HAKLI MÜCADELEMİ YÜRÜTÜYORUM'

Eyleme katılan Nazlı Sancar, 12 yıldır kızından haber alamadığını belirterek, "Yıllardır bu haklı mücadelemi yürütüyorum, sonsuza kadar da devam edeceğim. Evlatlarımız kurtulana kadar bu kapıdan ayrılmayacağız. Evlat nöbeti tutan acılı bir anneyim. 6 yıldır bu kapıdayız ve bu kapıdan ayrılmayacağız. Biz evlatlarımızı DEM ve PKK'dan alacağız. Rojin ve Narin için kalkıp yürüyüş yapıyorlar. Binlerce Rojin ve Narinler dağdadır. Niye bu annelerin mücadelesi, evlatlarımız için 1 gün yürüyüş yapmıyorlar? Biz 6 yıldır bu kapıda feryat ediyoruz. Bir gün gelip bizi sormadılar. Gelsinler bu ailelerin acılarını da paylaşsınlar. Kızım sana sesleniyorum. Tek bir DEM'li milletvekilinin çocuğu dağda var mı? Yok. Kendi çocuklarını Avrupa'da okutuyorlar, bizim çocuklarımızın kalemini kırıyorlar, yerine silah veriyorlar. Bizim çocuklarımızı bize versinler" dedi.

'ALLAH KİMSEYE YAŞATMASIN'

2014'te 20 yaşındayken dağa kaçırılan oğlu Nevzat için eyleme katılan İbrahim Ereğli, "O günden beri mücadele ediyorum. Allah devletimize zeval vermesin. Çocuklarımıza kavuşmamız için devletimiz yanımızdadır. Biz çok acı çektik, Allah kimseye bu acıyı yaşatmasın" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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