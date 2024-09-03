Van'da Eve Giren Yılan İtfaiye Tarafından Yakalandı

Edremit ilçesi Bakacak Mahallesi Üçevler Sokak'taki bir eve yılan girdiğini görenler, durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine Van Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri gönderildi. Yarım saatlik bir çalışma sonucu yaklaşık 1,5 metre uzunluğundaki yılan yakalandı. Yılan ekipler tarafından doğaya saldı.

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