Van'da Eve Giren Yılan İtfaiye Tarafından Yakalandı
Van'ın Edremit ilçesinde bir eve giren yılan, itfaiye ekipleri tarafından yakalandı. Yılan, yaklaşık 1,5 metre uzunluğunda olduğu belirtildi.
Edremit ilçesi Bakacak Mahallesi Üçevler Sokak'taki bir eve yılan girdiğini görenler, durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine Van Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri gönderildi. Yarım saatlik bir çalışma sonucu yaklaşık 1,5 metre uzunluğundaki yılan yakalandı. Yılan ekipler tarafından doğaya saldı.
FOTOĞRFLI