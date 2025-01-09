Van'da Evde Sağlık Hizmetleri 25 Bin Hastaya Ulaştı

Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesindeki Evde Sağlık Birimi ekipleri, geçen yıl kent genelinde 25 bin hastaya hizmet verdi.

Doktor, hemşire ve sağlık teknikerinden oluşan 8 ekip, yatağa bağımlı olanlar, obezite, felç, Alzheimer ve kronik rahatsızlıkları bulunanlar ile engellilerin evine giderek kontrollerini yapıyor, tedavilerini takip ediyor.

Başhekim Yardımcısı Uzm. Dr. Abdurrahman Biçer, gazetecilere, ekiplerin Van merkez ve kırsal mahallelerdeki kayıtlı hastaların bakımını yaptığını anlattı.

Ekibe gerekli durumlarda psikolog ve fizyoterapistlerin de dahil olduğunu belirten Biçer, "2024'te 25 bin hastaya hizmet verdik. Hastanemizin bütün imkanlarını kullanıyoruz. Amacımız ekip sayısını artırarak bu hastalara daha iyi hizmet vermek." dedi.

Hasta yakını Ayşe Akkoyun, 2 yıldır eşinin ve kaynanasının evde sağlık hizmeti aldığını bildirerek, "Ekipleri aradığımızda hem eşim için hem de kaynanam için hemen geliyorlar. Ekipler sayesinde hastaneye gitmeden sağlık kontrolleri yapılıyor. Sağlık çalışanlarından çok memnunuz. Teşekkür ederim." diye konuştu.