3 bin 745 adet kök keneviri ele geçirildi

Van'ın Tuşba ilçesinde evinde kenevir yetiştiren zanlı gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin uyuşturucuyla mücadele çalışmaları devam ediyor.

İlçe Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin istihbarat çalışmaları neticesinde belirlenen eve operasyon düzenlendi.

Adreste yapılan aramada 1382'si kurutulmuş ve 2 bin 362'si saksı ve poşetlerde ekili 3 bin 744 kök kenevir ile 695 gram kenevir tohumu ele geçirildi.

Evin sahibi C.D. gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.