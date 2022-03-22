VAN'DA EVDE 28 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI - Haberler

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VAN'DA EVDE 28 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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VAN'da polisin tek katlı eve yaptığı baskında Afganistan uyruklu 28 kaçak göçmen yakalandı.

İPEKYOLU, VAN (DHA) - VAN'da polisin tek katlı eve yaptığı baskında Afganistan uyruklu 28 kaçak göçmen yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İpekyolu ilçesine bağlı Hacıbekir Mahallesi'ndeki Efendi 11. Sokak'taki tek katlı evde kaçak göçmen olduğu ihbarını aldı. Harekete geçen ekipler, adreste Afganistan uyruklu 28 kaçak göçmeni yakaladı. Ayrıca organizatör olduğu tespit edilen 1 şüpheli de gözaltına alındı. Günlerce aç ve susuz kalan ve bitkin oldukları gözlenen göçmenler, emniyete götürüldü. İşlemlerinin ardından göçmenlerin Geri Gönderme Merkezi'ne gönderileceği belirtildi.

VAN'DA EVDE 28 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI

VAN'DA EVDE 28 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI

VAN'DA EVDE 28 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Afganistan, İpekyolu, Güncel, Haberler

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