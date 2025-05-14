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Van'da Esrar Operasyonu: 84 Kilo Ele Geçirildi, 2 Şüpheli Tutuklandı

Van'da Esrar Operasyonu: 84 Kilo Ele Geçirildi, 2 Şüpheli Tutuklandı
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Van'ın Tuşba ilçesinde polis ekipleri tarafından durdurulan bir nakliye aracında, dedektör köpek yardımıyla yapılan aramada 84 kilo 460 gram esrar ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli tutuklandı.

VAN'ın Tuşba ilçesinde polis ekiplerince durdurulan nakliye aracında dedektör köpek yardımıyla yapılan aramada 84 kilo 460 gram esrar ele geçirilirken, gözaltına alınan 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerinin uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışmaları aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda Tuşba ilçesinde yapılan denetimler sırasında durdurulan nakliye aracında dedektör köpek yardımıyla arama yapıldı. Aramada araçta 84 kilo 460 gram esrar ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli, Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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