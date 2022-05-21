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"Eşek arabası yarışları" yapıldı

AA - Özkan Bilgin - Güncel
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Van Büyükşehir Belediyesinin kentin tarihi, kültürel ve doğa güzelliklerini tanıtmak amacıyla başlattığı "1. Van Fotoğraf Maratonu" kapsamında "eşek arabaları yarışları" düzenlendi.

Van Büyükşehir Belediyesinin kentin tarihi, kültürel ve doğa güzelliklerini tanıtmak amacıyla başlattığı "1. Van Fotoğraf Maratonu" kapsamında "eşek arabaları yarışları" düzenlendi.

Van'a gelen fotoğrafseverler, Gevaş ilçesinin Göründü Mahallesi'nde gerçekleşen yarışları kayıt altına aldı.

Eşek arabalarının tozlar içinde kıyasıya yarıştığı etkinlikte davetlilere, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce helise, Van Büyükşehir Belediyesince de değişik yemek ikramında bulunuldu.

Farklı illerden kente gelen fotoğrafseverler, bir yandan fotoğraf çekip bir yandan da eğlenceli anlar yaşadı.

Fotoğraf maratonu için Kocaeli'nden gelen Dilan Yaşar, AA muhabirine, Van'a ilk defa geldiğini anlattı.

Kentin tarihi ve doğal güzelliklerini gezme imkanı bulduğunu kaydeden Yaşar, "Özellikle ikram edilen yöresel yemek heliseyi çok beğendim. Çok güzel bir organizasyon. Emeği geçenlere teşekkür ederim." dedi.

Fotoğrafçı Serap İkiyek, İstanbul'dan geldiğini, daha önce Norveç'e gittiğini ve Van'ın buradan hiçbir farkı olmadığını ifade etti.

İkiyek, "Fotoğraf maratonuna katılmanın yanında kenti doya doya geziyoruz. Hem doğasına hem insanlarına bayıldım. Çok güzel ve tekrar tekrar gelmeyi çok istiyorum." diye konuştu.

Vanlı fotoğrafçı Nasır Demir de fotoğraf maratonunun kentin tanıtımına katkı sağladığını söyledi.

AA / Özkan Bilgin - Güncel

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