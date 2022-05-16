Van'da Erek Dağı zirvesine doğa yürüyüşü düzenlendi - Haberler

Van'ın İpekyolu Belediyesi, kültürel etkinlikler kapsamında 3 bin 200 metre yükseklikteki Erek Dağı zirvesine doğa yürüyüşü düzenledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğünün organize ettiği etkinlikte, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın'ın da aralarında bulunduğu katılımcılar, Kevenli Mahallesi'nde bir araya geldi.

Dağın yamacında tırmanış yapan doğaseverler, parkur boyunca doğayla iç içe zaman geçirme imkanı buldu, doğal güzellikleri fotoğrafladı,

3 bin 200 metre yüksekliğindeki dağın zirvesinde halay çeken katılımcılara, belediye tarafından katılımcılara ikramda bulunuldu.

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Aydın, bu yılki doğa yürüyüşleri etkinliklerinin ilgini Erek Dağı'na yaptıklarını söyledi.

Kentin farklı noktalarında gezi programları düzenlemeyi planladıklarını belirten Aydın, şunları kaydetti:

"Doğaseverler belediyemizin sosyal ve kültürel programlarını takip ederek etkinliklerimize katılabilirler. Bu gezilerle salgın sonrası normalleşme sürecine destek sağlamayı amaçlıyoruz. Gençlerimizden gelen talepler bu yöndeydi. Belediye olarak bu taleplere kayıtsız kalamadık. Gençlerimizin dayanışmalarına ve sosyalleşmelerine katkı sağlıyoruz. Bu topraklarda yıllar önce terör örgütü vardı. Şimdi artık gençlerimiz buralarda güvenli şekilde spor yapıyor, etkinlik düzenleyebiliyor. Van dağıyla, gölüyle, doğasıyla tüm güzellikleri içerisinde barındırıyor. Etkinliklerle ilimizin güzelliklerinin tanıtılmasına katkı sunuyoruz. Gençlerin talepleri doğrultusunda çalışmalarımızı yürütüyoruz. Sosyal belediyecilik bunu gerektirir. Çalışmaların hayırlara vesile olmasını diliyorum."