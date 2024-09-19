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Van'da Erek Dağı'na Kar Yağdı

Van'da Erek Dağı'na Kar Yağdı
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Van'ın İpekyolu ilçesindeki 3 bin 204 metre yüksekliğe sahip Erek Dağı'na kar yağdı. Yerel halk, bu yıl kar yağışının daha erken başlamasına şaşırdı.

Van'da 3 bin 204 metre yükseklikteki Erek Dağı'na kar yağdı.

Kent genelinde etkili olan sağanak, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı.

İpekyolu ilçesi sınırlarında bulunan 3 bin 204 metre yükseklikteki Erek Dağı'na kar yağdı.

İl merkezinden de görülebilen dağın zirvesi beyaza büründü.

Her yıl kasım ve aralıkta düşen karın bu yıl daha erken yağması vatandaşları şaşırttı.

Kaynak: AA / Orhan Sağlam - Güncel

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