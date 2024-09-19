Van'da Erek Dağı'na Kar Yağdı

Van'da 3 bin 204 metre yükseklikteki Erek Dağı'na kar yağdı.

Kent genelinde etkili olan sağanak, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı.

İpekyolu ilçesi sınırlarında bulunan 3 bin 204 metre yükseklikteki Erek Dağı'na kar yağdı.

İl merkezinden de görülebilen dağın zirvesi beyaza büründü.

Her yıl kasım ve aralıkta düşen karın bu yıl daha erken yağması vatandaşları şaşırttı.