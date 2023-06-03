Van'da Entegre Katı Atık Tesisi ile Elektrik Üretimi

Van'da katı atık sorununun çözülmesi amacıyla inşa edilen Entegre Katı Atık Tesisinde, işlenen çöplerden 20 bin hanenin ihtiyacını karşılayacak miktarda elektrik enerjisi üretiliyor. Van Büyükşehir Belediyesi tarafından 2019'da Van-Özalp kara yolunda görüntü ve çevre kirliliğine yol açan 'vahşi depolama' alanı kapatılarak yap-işlet-devret modeliyle yaptırılan Entegre Katı Atık Tesisi, çevreye ve ekonomiye katkı sağlıyor.

Van'da katı atık sorununun çözülmesi amacıyla 78 hektarlık alanda inşa edilen Entegre Katı Atık Tesisinde, işlenen çöplerden 20 bin hanenin ihtiyacını karşılayacak miktarda elektrik enerjisi üretiliyor.

Van Büyükşehir Belediyesi tarafından 2019'da Van- Özalp kara yolunda görüntü ve çevre kirliliğine yol açan "vahşi depolama" alanı kapatılarak yap-işlet-devret modeliyle yaptırılan Entegre Katı Atık Tesisi, çevreye ve ekonomiye katkı sağlıyor.

Kent merkezi ve ilçelerden günde ortalama 640 ton çöpün getirildiği ve 75 personelin çalıştığı tesiste, son teknolojik makinelerle ayrıştırılan çöplerden elde edilen biyogaz, elektrik enerjisine dönüştürülüyor.

Görüntü kirliliği ve çevreye yayılan kötü koku gibi olumsuzlukların da önüne geçilmesini sağlayan tesiste, çöplerin işlenmesiyle 20 bin hanenin ihtiyacını karşılayacak miktarda elektrik enerjisi üretiliyor.

Belediyenin girişimleriyle kente kazandırılan tesiste üretilen elektrik enerjisi, Van Gölü Elektrik Dağıtımı Anonim Şirketine satılarak belediyeye ek gelir sağlanıyor.

"Saatte 3,6 megavat elektrik üretiliyor"

Tesis Müdürü Serap Bucak, AA muhabirine, tesislerine şehir merkezi ve ilçelerden günlük ortalama 640 ton çöp getirildiğini söyledi.

Kentte üç çöp aktarma istasyonun bulunduğunu belirten Bucak, "Buraya getirilen çöpler teknolojik makinelerle ayrıştırıldıktan sonra elde edilen biyogaz, enerjiye dönüştürülüyor. Saatte 3,6 megavat elektrik üretimi yapıyoruz. Yaklaşık 20 bin hanenin yıllık enerji ihtiyacını karşılayabilecek kapasiteye sahibiz." diye konuştu.

Çevreye atılan çöpten elektrik üreterek ülke ekonomisine katkı sağladıklarını vurgulayan Bucak, şunları kaydetti:

"Tesisimiz kurulmadan önce kentte çöpler gelişi güzel vahşi depolama alanına dökülüyordu. Bu durum hem yeraltı sularını kirletiyordu hem kötü kokuya neden oluyordu hem de metan gazı patlama riskini doğuruyordu. Tesisimizi faaliyete girdikten sonra bunların önüne geçtik. Atıkları bertaraf ediyoruz. Aynı zamanda ekonomiye katkı sağlıyoruz. Tesisimiz 75 personelle 7 gün 24 saat esasıyla çalışıyor. Kentin çöp sorunu çözerken aynı zamanda temiz enerji üretiyoruz."