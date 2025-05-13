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Van'da Engelliler Haftası Etkinlikleri Düzenlendi

Van'da Engelliler Haftası Etkinlikleri Düzenlendi
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Van'da, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası kapsamında İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlikte özel eğitim öğrencileri drama, müzik ve dans gösterileri ile katılımcılara keyifli anlar yaşattı. İl Milli Eğitim Müdürü, her öğrencinin değerli olduğunu vurguladı.

Van'da İl Milli Eğitim Müdürlüğünce 10-16 Mayıs Engelliler Haftası kapsamında etkinlik düzenlendi.

Merkez İmam Hatip Lisesi'nde düzenlenen programda, özel eğitim öğrencileri, drama, müzik ve dans gösterileri düzenledi.

Özel eğitim öğrencileri, hazırladıkları gösterilerle katılımcılara keyifli anlar yaşattı.

İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Nurettin Aras, her öğrencinin değerli olduğunu söyledi.

Gösterilerinden dolayı öğrencileri tebrik eden Aras, "Özel öğrencilerin gelişimini desteklemek, toplumsal hayata katılımlarını artırmak hepimizin ortak sorumluluğu. Bu vesileyle, çocuklarımızı sevgiyle büyüten kıymetli velilerimize ve onları sabırla geleceğe hazırlayan fedakar öğretmenlerimize içten teşekkür ediyorum." dedi.

Kaynak: AA / Nevzat Umut Uzel - Güncel
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