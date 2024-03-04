Üye Girişi
Haberler

Edremit Belediyesi Engelli Misafirhanesi Projesini Hayata Geçirecek

Güncelleme:

Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, engelli çocuğu olan aileler için 'Engelli Misafirhanesi' projesini hayata geçireceklerini duyurdu. Misafirhane, hafta içi saat 8.00'den 17.00'ye kadar engelli çocuklara geçici süreli ücretsiz bakım hizmeti sunacak.

Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, engelli çocuğu olduğu için gündelik yaşantıdan kopan aileler için "Engelli Misafirhanesi" projesini hayata geçireceklerini belirtti.

Say, yeniden seçilmesi halinde açmayı hedefledikleri misafirhane sayesinde ailelerin, engelli çocuklarını güvenle emanet edebilecekleri bir kuruma kavuşacaklarını belirtti.

Sosyal belediyecilik anlayışıyla hareket etmeye devam edeceklerini ifade eden Say, şunları kaydetti:

"Engelli çocuk misafirhanesi, gün içinde işlerini takip etmekte, alışveriş yapmakta, hastaneye gitmekte, kendilerine zaman ayırmakta sıkıntı yaşayan ve çözüm üretmeye çalışan ailelerin imdadına yetişecek. Hafta içi saat 8.00'den 17.00'ye kadar engelli çocuklara geçici süreli ücretsiz bakım hizmeti verecek misafirhane olacak. Birçok projemizin alt zeminleri hazırlandı ve göreve gelmemizle birlikte projelerimizi adım adım hayata geçireceğiz."

Kaynak: AA / Güncel

İsmail Say Edremit Engelliler Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

4 Mart 2024 On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? On Numara sonuçları saat kaçta? On Numara CANLI izle! Bugün kazanan numaralar neler? Watergarden AVM satıldı mı? AVM'nin ortaklarından biri TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'ydi 5 Mart 2024 Günlük Burç Yorumları: 5 Mart Salı burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? Cevat Öncü kimdir? CHP Samsun Belediye Başkan Adayı Cevat Öncü kaç yaşında, nereli? İsmet Yıldırım kimdir? AK Parti Ümraniye Belediye Başkan adayı İsmet Yıldırım kaç yaşında, nereli? Azize Çeroğlu kimdir? CHP Sakarya Belediye Başkan Adayı Azize Çeroğlu kaç yaşında, nereli? CANLI maç izle! TÜM MAÇLAR! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 4 Mart GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE! Serkan Karayiğit kimdir? CHP Osmaniye Belediye Başkan Adayı Serkan Karayiğit kaç yaşında, nereli? Bedii Onan kimdir? Zafer Partisi Çorum Belediye Başkan adayı Bedii Onan kaç yaşında, nereli? Ulaş Tepe kimdir? CHP Ordu Belediye Başkan Adayı Ulaş Tepe kaç yaşında, nereli? Hulusi Özen kimdir? CHP Niğde Belediye Başkan Adayı Hulusi Özen kaç yaşında, nereli? Mehmet Bilgin kimdir? CHP Nevşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Bilgin kaç yaşında, nereli? Kemal Karlı kimdir? Zafer Partisi Burdur Belediye Başkan adayı Kemal Karlı kaç yaşında, nereli? Bayram Kazancı kimdir? Zafer Partisi Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Bayram Kazancı kaç yaşında, nereli? Simurg Sarsılmaz kimdir, kaç yaşında? Muhtar adayı Simurg Sarsılmaz nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title