Van'da Engelli Bireyler İçin Konser Düzenlendi

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Van Büyükşehir Belediyesi, engelli bireyler ve ailelerine yönelik düzenlediği konser ile toplumsal hayata katılımlarını destekliyor. Konser, Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı sanatçıları tarafından Atatürk Kültür Parkı'nda gerçekleştirildi.

Van Büyükşehir Belediyesince engelli bireyler ve ailelerine yönelik konser düzenlendi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Daire Başkanlığı, engellilerin toplumsal hayata katılımını desteklemek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda, Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı sanatçıları, Atatürk Kültür Parkı'nda konser verdi.

Konsere engelli bireyler ve aileleri ilgi gösterdi.

Kaynak: AA / Nevzat Umut Uzel - Güncel
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