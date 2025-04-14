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Van'da Elektrik Trafosu Patladı

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Van'ın İpekyolu ilçesinde bulunan bir elektrik trafosu, havai fişek gibi patlayarak çevreye kıvılcım yaydı. Olayda can veya mal kaybı yaşanmazken, mahalle sakinleri panik yaşadı. Elektrik kesintisi sonrası görevliler müdahale etti.

Elektrik trafosu havai fişek gibi patladı

VAN - Van'ın İpekyolu ilçesinde bulunan elektrik trafosu havai fişek gibi patladı.

Edinilen bilgiye göre olay, İpekyolu ilçesine bağlı Halilağa Mahallesi Terzioğlu Caddesi'nde meydana geldi. Patlamada; trafodan çevreye kıvılcım yayıldı. Patlama esnasında çevrede herhangi bir araç veya vatandaşın bulunmaması tehlikeyi önlerken mahalle sakinlerinin patlama anında yaşadığı panik kamera görüntüsüne yansıdı. Cep telefonuyla görüntülenen patlama sonrası bölgede elektrik kesintisi oldu. Olayda can veya mal kaybı yaşanmazken trafodaki arızayı tespit etmek için görevliler olay yerine gelerek müdahale etti.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
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