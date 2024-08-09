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Van'da Elektrik Kontağından Çıkan Yangın Sonucu Ev Kullanılamaz Hale Geldi

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Van'ın Tuşba ilçesinde, Bahattin Dağlı'ya ait tek katlı evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle 2 saatte söndürüldü. Yangının elektrik kontağından çıktığı belirlendi.

VAN'da, elektrik kontağından çıkan yangında, tek katlı ev kullanılamaz hale geldi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle 2 saatte söndürüldü.

Tuşba ilçesi Seyrantepe Mahallesi'nde, Bahattin Dağlı'ya ait tek katlı evde, saat 04.00 sıralarında yangın çıktı. Yangını fark eden aile bireyleri, dışarı çıkarken, alevler kısada sürede evi sardı. Mahallelinin ihbarıyla adrese sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Büyükşehir Belediyesi'ne ait 2 itfaiye aracı ve 6 personelle müdahale edilen yangın, 2 saatte söndürüldü. Elektrik kontağından çıktığı belirlenen ve hasara neden olan yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

İtfaiye Tuşba Van Olay İtfaiye Güvenlik Yaşam Güncel Haberler

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