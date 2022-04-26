Van'da elektrik arıza ekipleri, iftarlarını arazide direğin dibinde yaptı

GEVAŞ, VAN (DHA) - VAN'da elektrik arıza ekipleri, kesintisiz enerji hizmeti sağlayabilmek için iftar saatine denk gelen arızalar sırasında bulundukları arazide oruçlarını açıyor. Gevaş ilçesine bağlı Dağyöre Mahallesi'ne giden ekipler, arızayı giderdikten sonra direğin dibinde kurdukları yer sofrasında soğan, peynir, domates, salatalık ve su ile iftarlarını açtı.

Van Gölü Elektrik Dağıtım A.Ş. (VEDAŞ) arıza ekipleri, vatandaşa kesintisiz enerji sağlamak için 7 gün 24 saat çalışıyor. Mesai saati gözetmeyen ekipler, bazen iftarlarını da arızaya gittikleri boş arazilerde yapıyor. Van'ın Gevaş ilçesine bağlı Dağyöre Mahallesi'nde arıza ihbarı alan ekipler, araçla belli bir noktaya gitti. Daha sonra yaya olarak tepeleri alıp arızanın bulunduğu bölgeye ulaşan ekipler, işleri bittikten sonra yanlarında getirdikleri su, ekmek, peynir, domates ve soğan ile çalıştıkları elektrik direğinin dibinde oruçlarını açtı.