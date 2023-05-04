Van'da ekilen laleler park ve bahçeleri renklendirdi
Güncel Haberler
Van Büyükşehir Belediyesi tarafından park ve refüjlere ekilen laleler açmaya başladı.
Van Büyükşehir Belediyesi tarafından park ve refüjlere ekilen laleler açmaya başladı.
Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Daire Başkanlığınca geçen yıl şehrin çeşitli noktalarında toprakla buluşturulan lale soğanları havaların ısınmasıyla çiçek açtı.
Yaklaşık 86 bin lale, kentin cadde ve parklarını renklendirdi.
Lale mevsiminin bitmesiyle seralarda yetiştirilen farklı türdeki mevsimlik çiçekler toprakla buluşturulacak.
Kaynak: AA / Mesut Varol - Güncel