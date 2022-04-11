Van'da ehliyet sınavında kopya çeken 5 kişi yakalandı - Haberler

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Van'da ehliyet sınavında kopya çeken 5 kişi yakalandı

AA - Necat Hazar - Güncel
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Van'da ehliyet sınavında kopya çeken 5 kişi yakalandı

Van'da kurdukları ses sistemiyle ehliyet sınavında kopya çeken ve bu kişilere yardım eden 5 kişi gözaltına alındı.

VAN (AA) - Van'da kurdukları ses sistemiyle ehliyet sınavında kopya çeken ve bu kişilere yardım eden 5 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Milli Eğitim Müdürlüğü E-Sınav Merkezince düzenlenen ehliyet sınavında usulsüzlük yapanlara yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda, Van'da yapılan ehliyet sınavına giren 5 kişinin durumundan şüphelenerek üst araması yapan ekipler, düğme şeklinde gizlenmiş 3 kamera düzeneği, 3 kulaklık, 3 SIM kart, 3 internet sağlayıcı wi-fi dijital cihazı ve 3 SIM kart cihazı ele geçirdi.

???????Gözaltına alınan şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı.

AA / Necat Hazar - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Ehliyet, E sınav, Van, Güncel, Haberler

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