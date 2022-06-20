Van'da ehliyet sınavında kopya çeken 4 kişi yakalandı
AA - Necat Hazar - Güncel
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Van'da kurdukları ses sistemiyle ehliyet sınavında kopya çekmeye çalışan 4 kişi gözaltına alındı.
Van'da kurdukları ses sistemiyle ehliyet sınavında kopya çekmeye çalışan 4 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Milli Eğitim Müdürlüğü E-Sınav Merkezince düzenlenen ehliyet sınavında usulsüzlük yapanlara yönelik çalışma başlattı.
Bu kapsamda, Van'da yapılan ehliyet sınavına giren 4 kişinin durumundan şüphelenerek üst araması yapan ekipler, düğme şeklinde gizlenmiş kamera düzeneği, kulaklık, SIM kart, internet sağlayıcı wi-fi dijital cihazı ve SIM kart cihazı ele geçirdi.
???????Gözaltına alınan şüpheliler hakkında işlem başlatıldı.
AA / Necat Hazar - Güncel