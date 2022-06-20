Van'da ehliyet sınavında kopya çeken 4 kişi yakalandı Van'da kurdukları ses sistemiyle ehliyet sınavında kopya çekmeye çalışan 4 kişi gözaltına alındı. Van'da kurdukları ses sistemiyle ehliyet sınavında kopya çekmeye çalışan 4 kişi gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Milli Eğitim Müdürlüğü E-Sınav Merkezince düzenlenen ehliyet sınavında usulsüzlük yapanlara yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda, Van'da yapılan ehliyet sınavına giren 4 kişinin durumundan şüphelenerek üst araması yapan ekipler, düğme şeklinde gizlenmiş kamera düzeneği, kulaklık, SIM kart, internet sağlayıcı wi-fi dijital cihazı ve SIM kart cihazı ele geçirdi. ???????Gözaltına alınan şüpheliler hakkında işlem başlatıldı. AA / Necat Hazar - Güncel Emniyet Müdürlüğü Van Güncel Haberler

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