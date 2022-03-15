Van'da eğitime kar engeli - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Van'da eğitime kar engeli

AA - Mesut Varol - Güncel
 - Güncelleme:
Van'da eğitime kar engeli

Van'da olumsuz hava şartları nedeniyle 3 ilçede okullar yarın tatil edildi.

İPEKYOLU, VAN (AA) - Van'da olumsuz hava şartları nedeniyle 3 ilçede okullar yarın tatil edildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kentte kar yağışı etkisini sürdürüyor.

Yoğun kar yağışı nedeniyle İpekyolu, Tuşba ve Edremit ilçelerinde ilk ve orta dereceli eğitim öğretim kurumlarında (lise, halk eğitim, RAM, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri dahil) eğitime 16 Mart Çarşamba ara verildi.

Ayrıca engelli ve hamile kamu personeli de idari izinli sayılacak.

AA / Mesut Varol - Güncel

İpekyolu, okullar, kar, Van, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title