Van'da 'eğitimde işbirliği' protokolü imzalandı

Van'da İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile İl Tarım Müdürlüğü arasında "Mesleki ve Teknik Eğitim İş Birliği" protokolü imzalandı.

Edremit uygulama otelinde düzenlenen programda, Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Görentaş ile İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke, çalışmaya ilişkin basın mensuplarını bilgilendirdi.

Tevke, yaptığı açıklamada, Milli Eğitim ile Tarım ve Orman bakanlıklarının ülkenin 2023 hedefleri doğrultusunda dijital çağın ihtiyaç duyduğu nitelikli insan gücünün yetiştirilmesine destek verdiğini söyledi.

Son dönemde dünyada yaşanan ve etkisi Türkiye'de de hissedilen küresel iklim değişikliğinin yarattığı çevresel ve ekonomik problemlerin, artan gıda talebi, iklim değişikliğinin sürdürülebilir tarımsal üretime olumsuz etkileri, çevre ve biyolojik çeşitliliğin korunmasının önem kazanması, daha az kaynakla gıda talebinin karşılanması gerekliliği, nitelikli işgücü ve teknolojiye olan ihtiyacı her geçen gün artırdığını ifade eden Tevke, şöyle konuştu:

"Bu bağlamda Tarım ve Orman Bakanlığı olarak, bilginin en güçlü tarımsal girdi olduğu bilinciyle özellikle gençlerin, tarımda daha etkin ve verimli bir şekilde yer alması için ülkemiz topraklarında eğitime entegre olmuş, doğru bilgiyle buluşan ve dünya ile rekabet edebilen birey olmasını sağlamayı hedefliyoruz. 'Gelecek Tarımda Tarımın Geleceği Gençlerde' yaklaşımımızla geleceğimizi garanti altına almaya çalışıyoruz. Bilindiği üzere ülkemiz son yıllarda tarım sektörünün yasal ve kurumsal çerçevesini güçlendirmeye yönelik ilerleme kaydederken, üreticilerimizin de rekabetçi piyasa koşulları karşısında ayakta kalabilmelerini sağlayacak tedbirler alarak üretimin devam etmesi için çaba sarf etmektedir."

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın üretimi desteklemeye, tarımsal verimliliği artırmaya ve doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımına imkan veren politikaları uygulamaya koyduğunu belirten Tevke, "Milli Eğitim Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı güçlerini birleştirerek tarım, hayvan sağlığı ve yetiştiriciliği ile laboratuvar hizmetleri alanlarında faaliyet gösteren tüm okullarda öğrenci ve öğretmenlerin yeterliliklerini artırarak tarım ve gıda sektöründe ihtiyaç duyulan nitelikli insan gücünü yetiştirmek amacıyla işbirliği protokolü imzalamıştır." ifadelerini kullandı.

Açıklamanın ardından Görentaş ve Tevke, protokol metinlerini imzaladı.