Van'da Eğitim Çalışanlarına Yönelik Bıçaklı Saldırı Protesto Edildi

Van'ın İpekyolu ilçesinde bir okulda 2 öğretmenin bıçakla yaralanması, protesto edildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü bahçesinde bir araya gelen bazı sendikaların temsilcileri, "Eğitim Çalışanlarına Şiddete Dur De" yazılı pankart açarak, bıçaklı saldırıyı kınadı.

Sendika temsilcileri tarafından yapılan ortak yazılı açıklamada, olayın eğitim camiasını derinden üzdüğü belirtildi.

Saldırının yalnızca bireysel bir olay olarak değerlendirilmemesi gerektiği vurgulanan açıklamada, "Şiddet olaylarının failleri hakkında etkin soruşturmalar yürütülmeli, caydırıcı yaptırımlar uygulanmalı ve benzer olayların tekrarını önleyecek düzenlemeler hayata geçirilmelidir. Bugün yaşanan olay, okullarımızın güvenliğinin sağlanmasının ne kadar hayati olduğunu bir kez daha göstermiştir." denildi.

Okulun önünde bir araya gelen Eğitim-Sen Van Şubesi üyeleri de okulların önünde güvenlik önlemlerinin arttırılmasını talep ederek, saldırıyı protesto etti.