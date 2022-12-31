Van'da düzensiz göçmenleri rehin alıp işkence yapan 4 çete üyesi tutuklandı

Van'da rehin aldıkları düzensiz göçmenlere işkence yaptıkları öne sürülen bir çetenin 4 mensubu tutuklandı.

Van'da rehin aldıkları düzensiz göçmenlere işkence yaptıkları öne sürülen bir çetenin 4 mensubu tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamada, İstanbul'a geçmek için yasa dışı yollarla Van'a gelen Afganistan uyruklu düzensiz göçmenlerin, çetelerce rehin alınarak işkenceye maruz bırakıldığına yönelik ihbar üzerine, geçen hafta çalışma başlatıldığı belirtildi.

İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi ( Jasat ) tarafından yürütülen teknik ve fiziki takip sonucu suça karışan 4 şüphelinin adresleri tespit edilerek yakalandığı aktarılan açıklamada, "Çete üyeleri yakalanıp adli makamlarca tutuklanmıştır. Zorla alıkonan 5 Afganistan uyruklu kurtarılmış, ihbara konu olan ve işkenceye maruz kalan kayıp 6 yaşındaki Afgan çocuk B.G.M'nin yer tespiti yaptırılıp bulunduğu yerden aldırılması sağlanarak 29 Aralık'ta Van'a getirilmiştir." ifadesini yer verildi.

Açıklamada, kurtarılan çocuğun ailesinin jandarmaya teşekkür ettiğine işaret edilerek, şunlar kaydedildi:

"B.G.M'nin ailesince 156 internet ihbar hattına yapılan teşekkür mesajında; 'İl Jandarma Komutanlığı JASAT timince yapmış olduğumuz ihbar hemen değerlendirilerek kardeşim kurtarıldı, bize büyük bir mutluluk yaşattılar. Van jandarmaya, JASAT'a ve Türk devletine sonsuz teşekkür ederim.' ifadelerine yer verilmiştir."