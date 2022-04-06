Düzensiz göçmenleri gasbeden 4 şüpheli tutuklandı - Haberler

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Düzensiz göçmenleri gasbeden 4 şüpheli tutuklandı

AA - Güncel
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Van'ın Tuşba ilçesinde 17 düzensiz göçmeni gasbeden 4 şüpheli tutuklandı.

Van'ın Tuşba ilçesinde 17 düzensiz göçmeni gasbeden 4 şüpheli tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Cinayet ve Gasp Büro Amirliği ekipleri, 17 yaşındaki Afganistan uyruklu gencin zorla kaçırılıp alıkonulması ve darbedildikten sonra cep telefonunun gasbedildiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Afganistan uyrukluları gasbederek paralarını ve telefonlarını aldıkları tespit edilen 4 şüpheli, teknik ve fiziki takibin ardından düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Yapılan araştırmada, Afganistan uyruklu gençle birlikte 16 düzensiz göçmenin paraları ve cep telefonlarının gasbedildiği belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinden sonra adliyeye sevk edilen şüpheliler, "gasp", "kasten yaralama" ve "kişiyi hürriyetten yoksun kılma" suçlarından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Yapılan aramada, 585 lira, 8 milyon 600 İran Tümeni, 3 bin Pakistan Rupisi ve 9 cep telefonu ele geçirildi.

Düzensiz göçmenler, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğündeki işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Düzensiz göçmenleri gasbeden 4 şüpheli tutuklandı

Düzensiz göçmenleri gasbeden 4 şüpheli tutuklandı

Düzensiz göçmenleri gasbeden 4 şüpheli tutuklandı

AA / Güncel

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