Van'da Düzensiz Göçmenler Yakalandı, İki Şüpheli Tutuklandı
Van'ın Muradiye ilçesinde, jandarma ekipleri tarafından yürütülen göçmen kaçakçılığı önleme çalışmaları kapsamında 2 düzensiz göçmen yakalandı. Kaçakçılık yaptığı tespit edilen 2 kişi tutuklandı.
Van'ın Muradiye ilçesinde 2 düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçılığı yapan 2 şüpheli tutuklandı.
Kaymakamlığın sosyal medya hesabında yapılan paylaşıma göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda, yol kontrol noktasında şüphe üzerine durdurdukları otomobilde kimlik kontrolü yapan ekipler, yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen 2 düzensiz göçmeni yakaladı.
Göçmen kaçakçılığı yapan N.K. ve A.B., işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.