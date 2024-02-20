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Van'da düzensiz göçmen operasyonunda 97 kişi yakalandı

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Van'da jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda 97 düzensiz göçmen yakalandı. Operasyonlar sonucunda 13 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Van'da jandarma ekiplerince geçen hafta düzenlenen operasyonlarda 97 düzensiz göçmen yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığının "göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti"nin önlenmesine yönelik çalışmaları sürüyor.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 12-18 Şubat'ta yürütülen çalışmalar kapsamında 24 operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda, 97 düzensiz göçmen yakalandı, 13 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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