Van'da düzensiz göçmen operasyonunda 95 kişi yakalandı

Van'da jandarma ekiplerince geçen hafta düzenlenen operasyonlarda 95 düzensiz göçmen yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığının göçmen kaçakçılığı ve insan ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda, 22-28 Ocak'ta Van Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda 21 operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda, 95 düzensiz göçmen yakalandı, 8 şüpheli hakkında işlem yapıldı.