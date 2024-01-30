Van'da düzensiz göçmen operasyonunda 95 kişi yakalandı
Van'da jandarma ekipleri tarafından geçen hafta düzenlenen operasyonlarda 95 düzensiz göçmen yakalandı. Operasyonlar kapsamında 21 operasyon gerçekleştirildi ve 8 şüpheli hakkında işlem yapıldı.
Van'da jandarma ekiplerince geçen hafta düzenlenen operasyonlarda 95 düzensiz göçmen yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığının göçmen kaçakçılığı ve insan ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmaları sürüyor.
Bu kapsamda, 22-28 Ocak'ta Van Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda 21 operasyon düzenlendi.
Operasyonlarda, 95 düzensiz göçmen yakalandı, 8 şüpheli hakkında işlem yapıldı.