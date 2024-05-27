Van'da düzensiz göçmen operasyonunda 220 kişi yakalandı

Van'da jandarma ekiplerince geçen hafta düzenlenen operasyonlarda 220 düzensiz göçmen yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığının "göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti"nin önlenmesine yönelik çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda, Van Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 20-26 Mayıs'ta, jandarma ekiplerince 61 operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda, 220 düzensiz göçmen yakalandı, 13 şüpheli hakkında işlem yapıldı.