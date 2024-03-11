Van'da düzensiz göçmen operasyonunda 199 kişi yakalandı
Van'da jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda 199 düzensiz göçmen yakalandı. Operasyonlar sonucunda 13 şüpheli hakkında işlem yapıldı.
Van'da jandarma ekiplerince geçen hafta düzenlenen operasyonlarda 199 düzensiz göçmen yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığının "göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti"nin önlenmesine yönelik çalışmaları sürüyor.
Bu kapsamda, Van Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 4-10 Mart'ta, jandarma ekiplerince 30 operasyon düzenlendi.
Operasyonlarda, 199 düzensiz göçmen yakalandı, 13 şüpheli hakkında işlem yapıldı.