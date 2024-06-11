Van'da düzensiz göçmen operasyonunda 146 kişi yakalandı

Van'da jandarma ekiplerince geçen hafta düzenlenen operasyonlarda 146 düzensiz göçmen yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığının "göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti"nin önlenmesine yönelik çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda, Van Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 3-9 Haziran'da jandarma ekiplerince 42 operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda, 146 düzensiz göçmen yakalandı, 11 şüpheli hakkında işlem yapıldı.