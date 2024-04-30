Van'da düzensiz göçmen operasyonunda 104 kişi yakalandı

Van'da jandarma ekiplerince geçen hafta düzenlenen operasyonlarda 104 düzensiz göçmen yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığının "göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti"nin önlenmesine yönelik çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda, Van Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 22-28 Nisan'da, jandarma ekiplerince 33 operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda, 104 düzensiz göçmen yakalandı, 11 şüpheli hakkında işlem yapıldı.