Van'da Düzensiz Göçmen Operasyonu: 5 Yakalandı, 2 Tutuklandı
Van'ın Muradiye ilçesinde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen göçmen kaçakçılığı operasyonunda 5 düzensiz göçmen yakalanırken, 2 şüpheli tutuklandı.
Van'ın Muradiye ilçesinde 5 düzensiz göçmen yakalandı, 2 şüpheli tutuklandı.
Kaymakamlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda, yol kontrol noktasında şüphe üzerine durdurdukları otomobilde arama yapan ekipler, yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen 5 düzensiz göçmeni yakaladı.
Gözaltına alınan Z.K. ve M.K, işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.